In cordata giù dal dirupo per ripulire il bosco dai rifiuti

Clivio - Intervento di pulizia boschiva dei volontari del gruppo speleologico prealpino di Clivio e del gruppo di protezione Viggiu-Clivio

(foto di Vinicio Probini)

Galleria fotografica Clivio - Pulizia boschi 4 di 9

Intervento straordinario di pulizia sabato pomeriggio a Clivio. Gli uomini del Gruppo Speleologico Prealpino di Clivio, supportati dal Gruppo di Protezione civile Viggiù-Clivio, si sono calati da una scarpata per ripulire il costone dietro al cimitero di Clivio e per bonificarlo da quintali di rifiuti gettati e scaricati da sconosciuti.

“La scarpata sovrasta una parete rocciosa bellissima, alta circa 30 metri, che rientra nel sito del Monte San Giorgio dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco – spiega l’assessore all’Ambiente e al territorio di Clivio, Matteo Amisano – Gli speleologi si sono dovuti imbragare, perché il luogo è impervio, e solo così è stato possibile raccogliere tantissimi sacchi di rifiuti gettati e scaricati da vigliacchi delinquenti”.

Vigliacchi e delinquenti ma non tutti sconosciuti: “In alcuni sacchi abbiamo trovato varie fatture e documenti che risalgono ad una persona in particolare, il fatto è stato segnalato alla Polizia locale che prenderà provvedimenti”.

I volontari della Protezione civile hanno affiancato gli speleologi e hanno radunato e portato via la molta spazzatura raccolta.

“Anche a nome del sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale vorrei ringraziare tutti – conclude Matteo Amisano – In particolare il gruppo di speleologi capitanati da Guglielmo Ronaghi e il gruppo di Protezione civile coordinati da Marco Magistr, e, non ultimo, Vinicio Probini per le foto e le riprese”.