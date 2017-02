Club Italia cade contro Bolzano

Pallavolo

(Foto Loris Marini)

Il Club Italia CRAI femminile non ripete l’impresa compiuta la settimana precedente contro Busto Arsizio e resta a secco di punti nell’anticipo della quinta giornata di ritorno della Samsung Gear Volley Cup, cedendo in quattro set al Südtirol Bolzano (25-27, 25-21, 13-25, 15-25).

Errori e sfortuna condizionano la prestazione delle azzurre, che nel primo set sprecano un vantaggio di 22-16 facendosi sorprendere ai vantaggi, mentre nel secondo perdono per infortunio Alessia Orro (per lei un trauma distorsivo al pollice destro, da valutare nei prossimi giorni); la reazione di carattere della squadra di Lucchi porta comunque al pareggio, ma il terzo set si mette subito in salita e nel quarto Bolzano si stacca definitivamente sul 13-18 andando a prendersi tre punti meritati.

Nella squadra della Federazione Italiana Pallavolo ottimo avvio di partita per Paola Egonu, autrice di 22 punti con il 36%, e di Giulia Mancini, protagonista con 5 muri-punto, anche se entrambe vengono poi coinvolte dal calo generale. Da segnalare l’eccellente impatto sulla gara di Rachele Morello, gettata nella mischia sul 6-7 del secondo set e capace di prendere subito in mano la squadra con autorità conducendola alla vittoria del parziale.

Di contro, la ricezione azzurra va in sofferenza negli ultimi due set e l’attacco si inceppa con percentuali molto basse (17% nel terzo e 26% nel quarto). Per Bolzano da segnalare la prestazione eccezionale di Valeria Papa, che mette a segno 24 punti con il 53% in attacco, e l’efficacia delle battute di Sanja Gamma-Popovic e della rientrante Michelle Bartsch.

Il Club Italia CRAI resta all’ultimo posto della classifica con 10 punti; nel turno infrasettimanale di mercoledì 15 febbraio le azzurre faranno visita alla Savino Del Bene Scandicci.

I commenti:

Cristiano Lucchi (all. Club Italia CRAI): “Abbiamo buttato via il primo set, fondamentale per dare la sicurezza di potercela fare a una squadra attrezzatissima, che merita la posizione in classifica che ha. Siamo stati bravi a metterli in difficoltà inizialmente e a reagire nel secondo set, ma poi la luce si è spenta e questo è grave perché non ci capitava da un bel po’. L’assenza di Orro non deve essere un alibi: Morello ha fatto pienamente il suo dovere, le altre avrebbero dovuto aiutarsi a vicenda e invece non sempre sono riuscite a farlo”.

Rachele Morello (Club Italia CRAI): “Sono felice per il secondo set, lo abbiamo portato a casa bene e spero di aver dato il mio contributo, anche se so di dover ancora migliorare in molte cose. Da lì in poi loro sono state brave ad aggredirci in battuta e ci hanno messo sotto a livello di atteggiamento mentale, mentre noi non siamo riuscite a reagire”.

Valeria Papa (Sudtirol Bolzano): “Sono molto contenta perché non è facile vincere partite come questa. A tratti non abbiamo espresso la nostra pallavolo migliore e quindi non era affatto scontato uscirne con i tre punti, ma noi avevamo preparato molto bene la gara e nel finale si è visto. Sicuramente è un passo avanti verso la salvezza, ma continuiamo a ragionare partita per partita: la prossima contro Il Bisonte sarà importantissima”.

Club Italia CRAI-Südtirol Bolzano 1-3 (25-27, 25-21, 13-25, 15-25)

Club Italia CRAI: Enweonwu 3, Perinelli 3, Morello, Lubian ne, Ferrara, Orro 1, Piani 6, De Bortoli (L), Mancini 10, Arciprete 3, Melli 4, Botezat 4, Cortella (L) ne, Egonu 22. All. Lucchi.

Südtirol Bolzano: Bertone, Bruno (L), Ikic ne, Rossi Matuszkova 2, Spinello, Bauer 16, Papa 24, Pincerato 2, Popovic-Gamma 16, Bartsch 15, Zambelli 6. All. Salvagni.

Arbitri: Curto e Florian. Addetto Video Check: Armandola.

Note: Spettatori 1050. Club Italia: battute vincenti 4, battute sbagliate 7, attacco 30%, ricezione 58%-30%, muri 11, errori 17. Bolzano: battute vincenti 6, battute sbagliate 8, attacco 45%, ricezione 58%-37%, muri 8, errori 22.