Code in A8 a causa di un incidente

traffico

Disagi sia in autostrada che sui binari e la settimana comincia male per i pendolari varesotti. La situazione più grave è quella che si sta vivendo in A8 a causa di un incidente nel tratto tra Legnano e Lainate, in direzione Milano. Sono 8 i chilometri di coda che si sono formati già a partire dalle 7.20, bloccando anche le vie d’ingresso all’autostrada d Castellanza e da Busto Arsizio.

Situazione meno grave sulle linee ferroviarie ma che comunque sta causando disagi ai pendolari che da Saronno si muovo verso Milano. Diversi i treni cancellati tra le 6,30 e le 8 per motivi diversi. La linea S9 è l’unica a registrare disagi di questa entità.