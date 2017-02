Un’ora di coda per entrare in città

Mettiamola così: sabato e domenica il cantiere all’uscita autostrada A8 di Varese ha creato non pochi problemi, adesso ci aspetta la prova nei giorni infrasettimanali.

Già nella giornata di sabato, appena inaugurato il senso unico alternato, la situazione sul raccordo si è rivelata problematica, in particolare in ingresso in città. E anche domenica non è andata meglio: anche noi - per “verificare” da vicino il cantiere – siamo stati in coda per 45 minuti, dalle 17.25 alle 18.10.

Dove si trova il cantiere lavori in autostrada A8 uscita di Varese

Il cantiere si trova tra il km 2+150 e il km 2+350 della Strada Statale 707, vale a dire il raccordo di circa 4,5 km che costituisce il tratto finale dell’A8 in immissione a Varese. Da entrambi i lati il semaforo del senso unico alternato si trova a un centinaio di metri dalla doppia rampa (entrata da Varese, uscita da Milano) che immette in via Gasparotto.

Strade alternative per il cantiere lavori in autostrada A8 uscita Varese

Il consiglio ufficiale è di utilizzare percorsi alternativi e in particolare gli ingressi autostradali di Gazzada e Buguggiate: da Gazzada si prosegue in direzione ponte di Vedano-tangenziale-Valganna-valichi, da Buguggiate si accede al lago e alla zona Ovest della città.

Altra alternativa – ma questo è solo un nostro consiglio – è uscire a Castronno ed entrare in città da via Gasparotto.

Lavori in autostrada A8 uscita Varese: la comunicazione

I lavori sono su un tratto di competenza Anas, ma non si trovano informazioni.

Società Autostrade ha inserito i messaggi luminosi, che però non sono proprio chiarissimi per il viaggiatore: si parla di “Statale 707″, una definizione nota quasi solo agli addetti ai lavori.

Il Comune di Varese ha attivato una campagna di passaparola utilizzando whatsApp e i canali social in cui si stanno inviando ai cittadini le informazioni legate alla presenza del cantiere e ai consigli di percorsi alternativi.

Lavori in autostrada A8, Galimberti: “chiesto tavolo con Anas e Prefetto”

«La situazione nei prossimi giorni potrebbe essere difficile per gli automobilisti e in particolare per chi si reca a Varese per lavoro o per chi dalla nostra città raggiunge l’ingresso della autostrada – dichiara Davide Galimberti, sindaco di Varese -. Per questo ci siamo mossi per consigliare ai cittadini la possibilità di usare percorsi alternativi per questi giorni. Purtroppo Anas ci ha comunicato che i lavori sono urgenti e non rinviabili. Stiamo lavorando tutti per far sì che i disagi siano il più possibile contenuti: già nelle prossime ore ho chiesto che venga convocato un tavolo con il Prefetto e Anas per capire quali altri interventi mettere in campo per diminuire i disagi per la popolazione».