Coldiretti: ha nevicato ma in Lombardia c’è poca acqua

Non è ancora la ripresa delle scorte che tutti gli agricoltori aspettano, ma è già qualcosa, soprattutto in attesa delle nuove piogge e nevicate previste per questa settimana.

Intanto nelle ultime 24 ore – spiega un’analisi di Coldiretti Lombardia su dati Arpa – il totale aggregato della neve sparsa caduta sulle montagne della regione ha superato il metro, ma si tratta di incrementi di spessore frazionati sui diversi punti di rilevamento e che in media oscillano fra il 20 e il 30%. A Pantano d’Avio, nel Bresciano, ad esempio, lo spessore attuale è di 58 centimetri con 10 centimetri di neve fresca, mentre a Madesimo l’altezza della coltre bianca è di 22 centimetri con un aumento di 5 centimetri nelle ultime 24 ore.

“La situazione non si è certo risolta – spiega Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti Lombardia – perché le riserve idriche conservate nel manto nevoso sono ancora l’80% di meno rispetto alla media degli ultimi dieci anni, anche se la situazione è migliore in riferimento al 2007, uno degli anni più critici dal punto di vista idrico”.

Un anno iniziato con un inverno mite e neve scarsa e che era proseguito con un’estate torrida e poca acqua. “Importanti saranno le prossime settimane – conclude Prandini – quando vedremo se l’andamento meteo permetterà di ricostituire le riserve, mentre ogni estate che passa diventa sempre più strategica una pianificazione razionale delle acque fra consorzi di bonifica, fiumi e centrali idroelettriche per poter garantire l’irrigazione dei campi: dal mais al riso, dai frutteti agli ortaggi”.

Intanto il prossimo martedì 7 febbraio presso la Regione Lombardia è previsto un vertice, per il monitoraggio delle riserve idriche sulla situazione attuale e le prospettive per la primavera e l’estate, insieme agli assessori regionali Claudia Terzi (Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile), Viviana Beccalossi (Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana) e Gianni Fava (Agricoltura).