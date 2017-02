Comincia la neve

neve 10 febbraio

La pioggia è diventata nevischio, e il nevischio è diventata neve. Le segnalazioni dei lettori si infittiscono: da Viggiù a Cantello, da Carnago a Venegono le segnalazioni di neve si moltiplicano.

Secondo le segnalazioni di Autostrade.it, “Sono in atto deboli nevicate senza disagi per la circolazione sulla A26 Genova Voltri -Gravellona Toce tra Masone ed Ovada. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l’Italia nevica debolmente sulla A6 Torino-Savona tra Torino ed Altare. In base al quadro meteorologico attualmente disponibile le deboli nevicate proseguiranno nel corso della giornata, attenuandosi in serata”.

Sembrainoltre ancora “fuori” dalla mappa virtuale il sud della provincia: nessuna segnalazione di neve infatti arriva dal bustocco.

La neve dovrebbe durare solo per la giornata di oggi: già domani dovrebbe trasformarsi in pioggia e tempo brutto.

Dopo l’allerta neve di venerdì infatti, il weekend dell’11 e del 12 febbraio si annuncia grigio e con poche precipitazioni. GUARDA IL METEO DEL WEEKEND