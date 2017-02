Comincia Sanremo 2017: tutto quello che dovete sapere

sanremo 2017

Il Festival di Sanremo è arrivato alla sua 67esima edizione e comincia questa sera, 7 febbraio 2017, con alla guida una coppia di conduttori improbabile: l’icona Rai Carlo Conti e il simbolo di Mediaset Maria De Filippi.

Una conduzione anomala, anche per l’assenza ufficiale di vallette: anche se potrebbe essere presente più di una serata, in una posizione non ancora del tutto chiara, la giornalista di Sky Diletta Leotta ed è stata presentata come “madrina” Elisabetta Gregoraci.

Giorgio Moroder sarà il presidente della giuria degli esperti del Festival: gli altri saranno Linus, Andrea Morricone, Rita Pavone, Paolo Genovese, Violante Placido, Greta Menchi e Giorgia Surina.

Attesa anche per la video copertina di Maurizio Crozza, con il comico che torna al Festival dopo la partecipazione – con molte polemiche – del 2013. Il suo intervento sarà inserito all’interno della trasmissione, ma non si sa ancora in che momento preciso. E sarà in diretta, ma non dall’Ariston.

Alla fine di ogni serata (sabato compreso) ci sarà come sempre il DopoFestival: animatori Nicola Savino e la Gialappa’s. Come “direttore d’orchestra” della trasmissione alternativa ci sarà il varesino Vittorio Cosma.

SANREMO GIORNO PER GIORNO

MARTEDì

martedì 7 febbraio, serata in cui si esibiranno i primi 11 big, ci sarà Tiziano Ferro, che, a due anni dall’ultima esibizione, torna ancora come superospite: a lui toccherà l’omaggio a Luigi Tenco, a 50 anni dalla sua scomparsa, con ‘Mi sono innamorato di te’, prima del duetto con Carmen Consoli. Ospiti musicali anche Ricky Martin e la band dance dei Clean Bandit. Sul palco per promuovere il loro film ‘Mamma o Papà?’ anche Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Saranno all’Ariston la coppia Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales, che ha condotto già con Conti Sanremo 2015.

MERCOLEDì

Mercoledì 8 febbraio, seconda serata, oltre ai restanti 11 big si vedranno i primi 4 degli 8 giovani in due sfide a eliminazione diretta. Nella serata saranno ospiti Giorgia, la band scozzese dei Biffy Clyro, la rivelazione LP, l’attrice Sveva Alviti, che ha prestato il volto a Dalida nel film dedicato alla star francese e che sarà trasmesso il 15 febbraio su Rai1, e il capitano della Roma Francesco Totti. Tra i comici è in programma l’insolito trio Insinna-Brignano-Cirilli. Mercoledì dovrebbe essere anche la serata della star di Hollywood Keanu Reeves, ma non è escluso che arrivi giovedì: ancora il giorno non è definito.

GIOVEDì

Giovedì 9 febbraio, terza serata, è quella delle cover in omaggio alla canzone italiana. Tra gli ospiti, ad aprire la serata è il Piccolo Coro dell’Antoniano, ma il più atteso è Mika.

VENERDI’

Nella quarta serata, riprende la gara, con i 20 brani ancora in lizza e quattro che verranno eliminati nel corso della serata. Inoltre, è il giorno in cui viene proclamato il vincitore delle Nuove Proposte. Per quanto riguarda gli ospiti, presenza certa per ora è quella di Marica Pellegrinelli, modella e moglie di Eros Ramazzotti.

SABATO, LA FINALE

E’ quella della finale, quella che tutti gli italiani guarderanno: il vincitore sarà decretato, come da tradizione, a tarda sera. Ospiti speciali già certi, Zucchero e Alvaro Soler.

OSPITI A SORPRESA?

Gli ospiti già “incasellati” nei giorni di Sanremo, non saranno però gli unici: di molti nomi si parla da tempo, anche se non si sa ancora in quali giorni interverranno (e se interverranno…)

Tra i musicisti internazionali, sono stati nominati Robbie Williams, a Rag’n’Bone Man(quello di “Human”). Tra i comici Virginia Raffaele, mattatrice della scorsa edizione con le sue imitazioni, Geppi Cucciari e Luca e Paolo.

Non mancheranno anche le star delle fiction Rai: Marco Giallini, Alessandro Gassmann, e Alessandra Mastronardi