Comitato Ondoli: “Lega cattiva o buona? A chi credere?”

la rottura di un grosso tubo ha allagato tre camere del reparto di medicina al terzo piano

Polemico intervento del Comitato spontaneo per l’Ospedale di Angera nei confronti della sezione cittadina della Lega Nord.

«La sezione Lega Lombarda di Angera con un tempismo degno di miglior causa cerca di accreditare l’ipotesi di un suo intervento determinante per rimediare a quanto attuato dai suoi eletti in Regione contro l’Ospedale di Angera – si legge nella nota diffusa questa mattina – Siccome afferma di aver lavorato in silenzio, perché non continua su questa strada?».

«Troppo comodo affiggere manifesti dopo che gli altri (Comitato spontaneo, mamme e sindaci) hanno costretto Maroni e soci a fare retromarcia con raccolta firme, manifestazioni pubbliche, cortei, fiaccolate, presidi».

«Quando un anno fa paventavamo la chiusura del punto nascite , non ci risulta che la Lega locale abbia mosso un dito verso la Regione governata dalla Lega – si legge ancora nella nota del Comitato – Il comunicato emesso dalla sezione della Lega dopo la tristissima assemblea di Barza del 3 dicembre concordava con l’operato della Regione o no? Oppure vogliono dirci che i loro eletti in Regione hanno chiuso una parte dell’ospedale senza consultare la Lega di Angera? Se così fosse, vuol dire che la Lega sezione di Angera non ha un peso politico adeguato”.

«Oggi scrivono che hanno lavorato in silenzio – conclude il comunicato – A dicembre o erano concordi o non avevano sufficiente peso politico; ora dicono di avere fatto grandi cose… Spiace rilevare, purtroppo, che quando si è proceduto a chiudere i reparti chi, oggi vuole prendersi i meriti non abbia manifestato anche allora, il proprio dissentire. Ma forse, ci eravamo illusi che la politica avesse imparato la lezione. Ma ci facciano il piacere».