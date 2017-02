Commercialisti sulla neve, Busto trionfa ancora

Quarto successo consecutivo dei professionisti bustocchi al Trofeo Nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili sulla neve.

Si è svolto nel corso del passato weekend sulle nevi dell’Alpe di Siusi il 9° Trofeo Nazionale organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili delle Tre Venezie, che vede sfidarsi i professionisti di tutta Italia in gare di sci di fondo e di Slalom Gigante.

Nonostante le condizioni meteo avverse, per il quarto anno consecutivo, l’ODCEC di Busto Arsizio ha conquistato il primo posto assoluto grazie alle ottime prestazioni di Paola Borghi, Nora Cattaneo, Angelo Bonicalzi (il capitano della squadra), Luca Carnelli, Fausto Mazzucchelli, Marco Pontiroli ed Alberto Ravetta.

L’occasione è stata buona non solo per sfidarsi sulle piste da sci, ma anche per godersi un gioioso weekend, festeggiando uniti coccolati dalle attenzioni del Romantik Hotel Turm di Fié allo Sciliar, viziati dai gourmet dello chef Stephan Pramstrahler.

Ma archiviate le feste, sui campi di gara la grinta dei concorrenti non è mancata. L’Ordine di Busto Arsizio si è qualificato primo con 686 punti grazie soprattutto alla prestazione nella gara di sci nordico del venerdì. Paola Borghi e Nora Cattaneo si sono aggiudicate i due gradini più alti del podio nella categoria riservata alle donne mentre Fausto Mazzucchelli e Luca Carnelli hanno ceduto il passo e la vittoria solo al più quotato collega di Treviso nella categoria maschile Master A. Un altro podio è giunto nella stessa giornata anche per Marco Pontiroli nella categoria Senior, qualificatosi terzo.

Nella giornata di sabato è stato lo sci alpino a fare da protagonista. Nella nebbia e sotto la neve Paola Borghi e Nora Cattaneo hanno bissato il podio femminile, lasciando però il gradino più alto ad una collega di Treviso. I maschietti sono stati in grado di sfornare ottime prestazioni con il capitano Angelo Bonicalzi che, nonostante l’infortunio al costato che gli ha impedito di partecipare alla gara di fondo, ha sfiorato il podio giungendo quarto nella categoria Master B3. Altro podio sfiorato quello di Alberto Ravetta nella combattuta categoria master A1, battuto da tre colleghi di Bolzano, Trento-Rovereto e Udine e titolare del settimo tempo assoluto maschile nella gara di slalom gigante.

Il podio del Trofeo Nazionale è stato completato con l’ordine di Bolzano, staccato di 146 punti e vincitore del Trofeo riservato agli ordini del Triveneto e l’Ordine di Trento e Rovereto.

«È un orgoglio essere riusciti a replicare anche quest’anno il successo degli anni passati confrontandosi con altri colleghi fuori dagli uffici e lontani dalle scrivanie» spiega Alberto Ravetta, neo delegato dal Consiglio dell’Ordine per le attività sportive. «La delegazione di Busto Arsizio è costantemente presente alla manifestazione ed è diventata ormai l’avversaria da battere per tutti. Ma dietro alla grinta ed alla competizione delle gare c’è un grande spirito di unione e la voglia di festeggiare insieme a tutti gli altri ordini. Ringraziamo vivamente l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili delle Tre Venezie e la Solte Eventi che ogni anno programmano in maniera impeccabile l’evento. Aspettiamo con ansia l’edizione dell’anno prossimo per difendere nuovamente il titolo conquistato». La sfida è stata lanciata.