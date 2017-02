il sentiero delle rane

Compie un anno la nuova gestione del Sentiero Natura nel parco Pineta, visitato da migliaia di studenti. Infatti, dal febbraio 2016 la conduzione, la progettazione e la gestione delle proposte didattiche al Centro Didattico Scientifico è affidata ad Astronatura.

«Ma non finisce qui – spiegano dal Parco Pineta -: le scolaresche che hanno varcato i cancelli del Centro Didattico di Tradate già nel 2016 hanno trovato ad accoglierli tante novità. Un sentiero natura tutto nuovo (oggetto di un restyle che ha anche migliorato l’accessibilità per portatori di disabilità fisiche), un impianto fotovoltaico che ha reso il Centro Didattico più sostenibile, un sito web rinnovato in contenuti e grafica, la riqualificazione forestale del bosco che circonda il Centro ed un nuovo sentiero tematico dedicato ai quattro elementi ed al sistema solare, tutto frutto di investimenti mirati messi in campo dallo stesso Parco Pineta».

I Numeri sono decisamente interessanti. Già oltre 2.600 studenti hanno fruito del servizio nel 2016, a cui si aggiungono altri 4.200 che hanno visitato i boschi o incontrato la natura a scuola grazie alla passione e alla dedizione delle Guardie Ecologiche. «Per la primavera già sono numerosissime le prenotazioni e migliaia di studenti potranno godere del servizio di educazione ambientale del Parco – proseguono dall’ente -. Ecco i riferimenti per avere un contatto diretto con coloro che condurranno e gestiranno le proposte o per effettuare una prenotazione presso il Centro Didattico Scientifico: 0331.841900 – info@centrodidatticoscientifico.it».