Comunicare l’emergenza, Varesenews all’hackathon del Gruppo Espresso

La redazione di Varesenews è tra i partecipanti di Editors Lab, un evento di due giorni cominciato venerdì 24 febbraio a Roma nella sede del Gruppo Editoriale L’Espresso dedicato all’innovazione nel racconto dell’emergenza. La formula dell’iniziativa, organizzata dalla divisione digitale del Gruppo Espresso insieme al Global Editors Network (GEN) e con il supporto di Google News Lab, è quella dell’hackathon, ovvero un raduno di giornalisti, programmatori e designer con il compito di sviluppare soluzioni digitali innovative al servizio dei giornalisti e dei lettori di un giornale.

Undici team, in rappresentanza delle principali testate giornalistiche italiane, di siti locali e di gruppi che si occupano di informazione di emergenza, si stanno sfidando nel tentativo sviluppare nuove modalità di reporting, proporre una maggiore collaborazione tra media, organizzazioni umanitarie e governo per aiutare a prevenire vittime in situazione di crisi e sperimentare modi innovativi di utilizzo degli strumenti mobile e crowdsourcing all’interno delle redazioni in caso di diversi tipi di emergenza: non solo terremoti e alluvioni, ma anche per esempio attacchi terroristici.

La squadra vincitrice sarà selezionata per partecipare alla finale dell’Editors Lab che si terrà in giugno a Vienna, in occasione del summit internazionale del GEN. L’evento di Roma è caratterizzato anche da una serie di interventi di esperti che approfondiranno gli aspetti legati all’informazione di emergenza. Tra gli speaker anche Marco Laudonio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Garrett Goodman (Director of Business Development, EMEA at wochit), Paolo Osso (Marketing Manager at Esri Italia) e altri ospiti internazionali.

Il team della redazione di Varesenews è composta dal direttore Marco Giovannelli, Tomaso Bassani e David Mammano che all’interno del giornale curano anche il progetto di formazione del giornalismo e nella comunicazione digitale Digital Camp.

Ecco l’elenco dei team partecipanti: RAI News, La Stampa, Corriere della Sera, AGI, Finegil (Gruppo Espresso), La Repubblica, L’Eco di Bergamo, Varesenews, Ondata International, SpaceLab, Umbria 24.

I TWEET DALL’EVENTO

