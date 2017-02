Comunità montana mette in vendita il Pradaccio

Foto varie

La Comunità Montana Valli del Verbano, proprietaria dell’immobile del Pradaccio, in comune di Laveno Mombello ha deciso di mettere in vendita lo stabile; valore stimato: un milione e 615 mila euro.

La notizia si legge tra le pieghe delle modifiche al Dup, il documento unico di programmazione economica 2017-2019, presentato qualche sera fa alla sede di Cassano Valcuvia di fronte all’assemblea, e votato a maggioranza.

Si tratta di una misura legata alla “valorizzazione del patrimonio immobiliare” come ha illustrato in sede referente l’assessore responsabile al bilancio e vice presidente Luciano Pezza.

Nel corso della relazione sui conti, a tale proposito è intervenuto anche lo stesso presidente Giorgio Piccolo che ha specificato i termini dell’operazione.

«Abbiamo deciso di mettere in vendita il Pradaccio per scopi di housing sociale e accoglienza. Qui si vorrebbe realizzare un centro di accoglienza per migranti».

Alla domanda, posta dal sindaco di Porto Valtravaglia Adriano Giacobazzi circa lo stato di avanzamento della vendita, Piccolo ha specificato che l’immobile è ancora di proprietà di Comunità Montana e che la vendita verrà perfezionata «con gara di evidenza pubblica e seguendo le previsioni normative».

L’immobile del Pradaccio, utilizzato originariamente come base operativa del Coav, il gruppo di protezione civile specializzato nel contrasto degli incendi boschivi, venne impiegato a partire dal 2006 anche come sede dell’assemblea dell’Ente, prima del passaggio alla struttura di Cassano Valcuvia.