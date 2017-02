Con Giuliana per i villaggi del Perù

Da Roma voliamo in Perù. Donata Columbro ci ha portato per le vie della capitale ma ora, grazie a Giuliana voliamo oltreoceano. Sarà lei a raccontarci l’esperienza vissuta in Perù grazie ad un progetto del Servizio Civile Nazionale. Seguite il nostro account Instagram in questi giorni, ora è il momento delle presentazioni.

Chi è Giuliana?

Mi chiamo Giuliana Miglierina, sono un giovane architetto ancora curiosa e speranzosa. Sono nata e cresciuta a Cittiglio, da un Cittigliese doc e da una Peruviana trapiantata nella nostra piccola provincia da più di 30 anni. Negli ultimi 2 anni ho vissuto in Perú, prima per il mio progetto di tesi e poi per un progetto del Servizio Civile Nazionale all’Estero. È stata un’esperienza molto bella (che consiglio!) che mi ha permesso di lavorare con Semillas, una piccola ong che costruisce scuole nelle disperse comunità della foresta amazzonica.

Questa settimana cercherò di farvi conoscere un Perú un po’ diverso, ricco di bellezze e contrasti, con storie e curiosità di luoghi e persone anche lontane dalla nota rotta turistica. Questa è la foto di rito a Machu Picchu..non sempre si è così fortunati di trovare una bellissima giornata di sole. Io ci sono stata due volte durante la stagione secca ed in entrambe diluviava!

#CONVARESENEWS

Questo progetto è iniziato nel gennaio del 2016 e si chiama #conVareseNews. Abbiamo deciso di affidare il nostro account ad una persona diversa, ogni settimana.

La prima ad aver partecipato al nostro progetto è stata Anna Prandoni, direttrice dell’Accademia Gualtiero Marchesi. Poi abbiamo continuato con l’Università Insubria, l’Università Liuc ma anche con Villa Panza, Villa Della Porta Bozzolo e il Monastero di Torba. Abbiamo fatto un “giro” in Valcuvia con Federico e uno ad Edimburgo con Marina. Vittoria ci ha portato a Siena, Marta a Milano, Rossana in Canada. Ma questi sono alcuni dei nostri protagonisti: in questi mesi sono tante le persone o le realtà che ci hanno raccontato il loro mondo tramite la fotografia. Ogni settimana è un’avventura diversa.

