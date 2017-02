Il dado è tratto. Il sindaco Davide Galimberti ha consegnato al Re Bosino, il Regiù, le chiavi della città e l’agenda con il programma dei lavori a Palazzo per i prossimi otto giorni. Il passaggio di consegne è avvenuto davanti a una folta schiera di testimoni. In prima fila naturalmente c’erano Pingirometta, la moglie la Famiglia Bosina, il Re matoc e la Regina Geraldina, maschere di Olgiate Comasco gemellata con Varese, e una folla di cittadini, tra cui moltissimi bambini, che stipavano la Sala Matrimoni di Palazzo Estense.

La giornata è iniziata con una sfilata di macchine d’epoca e sportive partita dal piazzale delle Fnm con a bordo le maschere del Carnevale Bosino. Sindaco e Regiù a chiudere il corteo aperto dalla banda della città. Sosta con discorso in corso Matteotti e poi in Comune per il rito della consegna delle chiavi.

Galimberti è sembrato molto contento di andare in vacanza ma prima di lasciare la città al Re Bosino lo ha avvertito sul carico di lavoro che lo aspetterà nei prossimi giorni. «In Comune si lavora dalle prime luci del mattino e si va avanti fino a notte fonda». Di tutta risposta il reggente temporaneo della città ha detto che ci sarà da divertirsi per otto giorni.

Pingirometta ha provato a forzare il programma della settimana: «Niente scuola, niente multe, niente tasse, niente tasi, niente tari. Allegria per tutta la settimana». E nonostante il grande applauso ricevuto dai bambini è stato subito smentito da Galimberti: «A scuola si va, ma divertitevi con il carnevale bosino. La nostra città sta vivendo un grande momento di cambiamento, è una città che ha una grandissima aspettativa nei confronti dei suoi cittadini».

Anche il Regiù ha fatto il suo discorso in dialetto, sentenziando: «Ne vedrete delle belle».