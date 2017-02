“Con la dote sport aiutate più di 10.500 famiglie”

Foto varie

Le domande di Dote sport 2016 presentate al 31 ottobre 2016 sono state 17.888 (al netto di due rinunce), per un totale di richiesta contributi di oltre 3,3 milioni di euro.

A fronte della dotazione finanziaria e del valore della dote, e’ stato possibile finanziare 10.573 famiglie (di cui 610 domande a favore di minori disabili), pari al 61% delle domande, al netto delle non ammissibili.

Grazie al meccanismo di riparto delle risorse per territorio provinciale, in funzione della popolazione dai 6 ai 17 anni residente, e’ stata garantita la copertura di tutti i territori provinciali.

In dettaglio, la graduatoria evidenzia (al netto di 2 rinunce):

– 10.573 domande ammesse (di cui 610 pari a 116.472 euro a favore di minori disabili sul totale di 640 domande pervenute pari a 122.299 euro);

– 587 domande non ammissibili per assenza dei requisiti previsti dal bando;

– 6.728 domande non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria disponibili.

DOMANDE FINANZIATE – Per provincia sono state finanziate 1.304 domande (91 di minori disabili) a Bergamo, 1.450 (66) a Brescia, ì 640 (27) a Como, 371 (23) a Cremona, 392 (13) a Lecco, 250 (24) a Lodi, 409 (19) a Mantova, 1.234 (73) a Milano citta’, 1.983 (118) nella Citta’ metropolitana di Milano, 929 (66) a Monza e

Brianza, 507 (28) a Pavia, 191 (11) a Sondrio e 913 (51) a Varese.

DISTRIBUZIONE CORSI – I corsi sportivi sul territorio lombardo frequentati dai 10.573 minori assegnatari di Dote sono tenuti da 9.809 soggetti distribuiti su tutto il territorio lombardo.

Nel dettaglio, 542 (6%) a Bergamo, 1.450 (15%) a Brescia, 640 (7%) a Como, 371 (4%) a Cremona, 392 (4%) a Lecco, 250 (3%) a Lodi), 928 (9%) a Monza e Brianza, 3.216 (33%) a Milano, 409 (4%) a Mantova, 507 (5%) a Pavia, 191 (2%) a Sondrio e 913 (9%) a Varese.