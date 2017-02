Con le ciaspole sul monte Bisbino

Svizzera in ciaspole

Domenica 5 febbraio il CAI Luino propone un’escursione con le ciaspole al monte Bisbino, in caso di mancanza neve escursione con gli scarponi. Il monte Bisbino è una montagna alta 1.325 mt. e appartiene alla sezione delle Prealpi Luganesi ed alla sottosezione delle Prealpi Comasche, posta al confine tra la provincia di Como ed il Canton Ticino.

Sulla sommità sono presenti un santuario dedicato alla Beata Vergine che è punto di riferimento per la comunità della Beata Vergine del Bisbino, documentato a partire dal XIV secolo e indicato sulla mappa teresiana di Rovenna, una stazione meteorologica ed un ristorante.

All’interno del Santuario troviamo una bella statua della Madonna in marmo bianco di au- tore ignoto attribuita alla scuola di Leonardo da Vinci e tanti ex voto donati alla Madonna da soldati scampati nella seconda guerra mondiale.

Al di sotto del santuario è stato realizzato un complesso osservatorio d’artiglieria in caverna, mentre negli immediati dintorni, si trovano diverse trincee e due appostamenti d’artiglieria: il presidio era destinato a sorvegliare e battere la valle di Muggio, la conca di Mendrisio e le pendici meridionali del monte Generoso. La vetta del monte è circondata da un bosco di abeti, risultato di un rimboschimento effettuato negli anni trenta del XX secolo.

Itinerario ad anello: Sagno 693 mt., I Crusett 908 mt., Bedola 980 mt., alpe bocc 1.150 mt., Rifugio Capanna Falco 1.250 mt., cima del Bisbino 1.325 mt. Tempo totale escursione h 4,00, dislivello 659

Il rientro a Sagno passando dall’alpe Cavazza, alpe Merlo, i crusett. m, difficoltà T1. Programma: ritrovo ore 8.00 a Luino presso il posteggio Porto Lido (viale Dante) e partenza ore 8.15 con raggiungimento Sagno con mezzi propri, passando dal va-

lico di Gaggiolo. Abbigliamento, calzature e attrezzatura adeguate, portare pranzo al sacco e documento valido per l’espatrio.

Escursione gratuita con condivisione spese auto.

Ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità e non è assicurato dall’organizzazione per infortuni individuali.

I soci CAI in regola con il tesseramento godono della copertura assicurativa infortuni mentre i non soci non hanno nessuna copertura, pertanto, se lo richiedono, possono aderire ad una formula proposta dal CAI Nazionale al costo di € 7 al giorno da effettuarsi il giovedì sera presso la sede sezionale, oppure procedere con assicurazioni private.

Informazioni e adesioni:

• CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332/511.101; e-mail cailuino@cailuino.it

• Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332/530.019; e-mail iatlu-

ino@provincia.va.it.