“Con l’immigrazione si vince” in piazza

con l'immigrazione si vince

In occasione della giornata mondiale per la giustizia sociale, “Un’altra storia” organizza la manifestazione “Con l’immigrazione si vince”.

L’appuntamento è per sabato 25 febbraio in piazza del Garibaldino (Piazza del Podestà) alle 15 in giallo.

Lo slogan, da anni, è infatti “in giallo contro il razzismo e le discriminazioni”.

Per Ulteriori informazioni: varese@unaltrastoria.org – 3387075200