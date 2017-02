In 238 per un unico posto part-time

besnate

In 238 per un unico posto da impiegato comunale, per giunta part-time. È una scena che si è ripeturta più volte e questa volta è toccato a Besnate: qui il Comune ha emesso un bando di concorso (scaduto il 20 febbraio) per una risorsa da impegnare come collaboratore amministrativo part time, con un orario di lavoro tra 13 e 36 ore settimanali.

Risultato: i partecipanti hanno affollato a centinaia il Teatro Incontro, la sala più grande presente in paese, scelta per il concorso.

«Il riscontro così massiccio alla partecipazione al concorso pubblico, con richieste pervenute da tutta Italia, rappresenta senza ombra di dubbio il fenomeno di una situazione di disagio occupazionale trasversale da nord a sud e per ogni fascia di età» commenta Giovanni Corbo, il sindaco del Comune di Besnate.

Il numero di ore settimanali previste (part time 13/36) deriva dall’applicazione della percentuale di turnover prevista per quell’anno (40%) e dall’obbligo di calcolare tale percentuale sullo stipendio base; ovviamente chi va in pensione di solito gode di un trattamento economico più elevato.Prima di bandire il concorso era stata pubblicata la richiesta di mobilità da altri Comuni, che però è andata deserta (come prevedibile, essendo limitata a 13 ore era poco appetibile per chi già aveva un posto in altro Comune o ente pubblico).

Il concorso prevede la prova scritta (con, appunto, la preselezione di lunedì 27 febbraio), a contenuto teorico e pratico e poi quella orale.