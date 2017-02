Consegna a domicilio dei farmaci alla Farmacia San Giulio

Riapre il punto nascita ad Angera

Da mercoledì 1° marzo 2017 la farmacia San Giulio di via Vittorio Veneto, la farmacia comunale gestita da Castellanza Servizi e Patrimonio, attiva un nuovo importante servizio per i cittadini. Si tratta della consegna a titolo gratuito dei farmaci a domicilio.

Il servizio è rivolto ai cittadini invalidi e non autosufficienti che non hanno a disposizione persone che possano recarsi in farmacia. Per richiedere il servizio le persone devono iscriversi all’apposito registro depositato in farmacia.

Una volta iscritte, le persone possono richiedere la consegna del farmaco a domicilio telefonando al n. 0331.501130 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì, o inviare una mail all’indirizzo castellanza1@farmaciecastellanzaservizi.it.

La richiesta verrà evasa nelle 24 ore successive dalla presa in carico delle ricette da parte della farmacia. Un operatore provvederà al ritiro delle ricette mediche e alla relativa consegna dei farmaci al domicilio segnalato.

Alla consegna del farmaco il cittadino dovrà pagare solamente eventuali somme dovute per il ticket o per il farmaco, ma nulla per il servizio di consegna. Il servizio non garantisce consegne urgenti.