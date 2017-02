Attività e spese per i prossimi tre anni: se ne parla in Consiglio comunale

Lavena Ponte Tresa generica

Si riunisce domani sera, giovedì 16 febbraio, alle 20.30 il Consiglio comunale di Lavena Ponte Tresa.

Otto i punti all’ordine del giorno, con molti temi economici da discutere, tra cui il bilancio di previsione triennale 2017-2017.

Tra gli argomenti anche due punti importanti nelle relazioni con i comuni vicini, con la discussione e l’approvazione della Convenzione per la gestione in forma associata della Protezione civile e la Convenzione tra i comuni di Lavena Ponte Tresa, Marchirolo e Cadegliano Viconago per l’esercizio e la gestione del centro di raccolta differenziata.

L’ordine del giorno prevede poi una parte dedicata a tasse e imposte, con l’approvazione di aliquote e detrazioni in tema di Iuc (Imposta unica comunale), Imu e e Tasi.

Si passerà infine al bilancio, con l’approvazione del Documento unico di programmazione triennale e il bilancio di previsione 2017-2019.

Clicca qui per l’ordine del giorno del Consiglio comunale