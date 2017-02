Consulte rionali, al via gli incontri

urna scheda varie generiche

Il sindaco Andrea Cassani e il presidente del consiglio comunale Donato Lozito inaugurano mercoledì 8 febbraio gli incontri pubblici di presentazione delle elezioni delle Consulte rionali.

Il primo appuntamento riguarda Cedrate e Sciarè e si terrà alle 19.30 al Centro polifunzionale Sciarè in via Vigorelli. Sempre domani alle 20.30 il secondo incontro per i residenti di Arnate e Madonna in Campagna, nella sede delle associazioni in via Marco Polo.

Il primo cittadino e il numero uno dell’assemblea civica illustreranno le modalità del voto già stabilito nella data del prossimo 19 marzo e soprattutto le modalità di presentazione delle candidatura. Opportunità, quest’ultima, offerta anche ai cittadini minorenni: la possibilità di proporsi come consigliere e di votare per le Consulte è infatti offerta a tutti i gallaratesi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Come da regolamento, i candidati a sostegno della propria candidatura dovranno raccogliere 25 firme tra i residenti nel rione di appartenenza. Per l’autenticazione delle firme, compito assegnato ai consiglieri comunali in carica, Palazzo Borghi resterà aperto nelle giornate di sabato 11, sabato 18 e sabato 25 febbraio alla mattina dalle 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18.30.

L’invito alla partecipazione alle serate di presentazione è stato esteso alle associazioni gallaratesi ed è soprattutto rivolto alla cittadinanza.

Di seguito luoghi e orari di tutte le presentazioni.

• Cedrate-Sciarè: mercoledì 8 febbraio ore 19.30 al Centro polifunzionale Sciarè in via Vigorelli.

• Arnate-Madonna in Campagna: mercoledì 8 febbraio ore 20.30, sede associazioni in via Marco Polo.

• Crenna-Moriggia: giovedì 9 febbraio ore 19.30, salone piano terra di Villa Delfina in via Donatello.

• Cajello-Cascinetta: giovedì 9 febbraio ore 20.30, ex ufficio anagrafe in piazza Diaz.

• Centro-Ronchi: venerdì 10 ore 21, Sala Rusnati in via Rusnati.