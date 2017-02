Consulte rionali, si vota il 19 marzo: ecco come candidarsi e come votare

Cedrate e Sciarè a Gallarate: i luoghi (inserita in galleria)

A Gallarate tornano le assemblee di rione: non più Circoscrizioni come un tempo (erano state abolite per legge nel 2009), ma “consulte rionali”, come deciso in consgilio comunale. Si voterà il 19 marzo, dalle 8 alle 20, in cinque diversi seggi per altrettante consulte. Accantonate le votazioni dirette per il bilancio partecipato introdotto dalla precedente amministrazione Guenzani, saranno ora i parlamentini (resteranno in carica fino 31 dicembre 2018) a gestire una quota del bilancio partecipato, individuando opere e interventi che riterranno prioritari per i quartieri di competenza.

«Ci aspettiamo un tasso di partecipazione alle consultazioni intorno al 10-15% ma vorremmo essere positivamente smentiti» ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Donato Lozito.

I seggi

Per il Centro e per i Ronchi il seggio sarà alla sala Rusnati (scuole medie Majno, accesso da via Rusnati); per Crenna e Moriggia si voterà nel salone al piano terra di Villa Delfina in via Donatello; per Cajello e Cascinetta presso l’ex ufficio anagrafe in piazza Diaz; per Cedrate e Sciarè al centro polifunzionale che ospitava “Young World” in via Vigorelli angolo via Olona; per Arnate e Madonna in Campagna infine si voterà nell’atrio di accesso della sede delle associazioni in via Marco Polo.

In ogni sede di voto saranno presenti tre consiglieri comunali (di maggioranza e di opposizione) e un funzionario. Sarà possibile esprimere la propria preferenza esibendo la sola carta di identità. Il sistema di voto sarà quello tradizionale: consegna della scheda, votazione in cabina e riposizione della scheda nell’urna.

Chi può candidarsi e come

Possono candidarsi tutti i cittadini gallaratesi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età: la scadenza per la presentazione delle candidature è il prossimo 28 febbraio. I modelli per la candidature (da consegnare appunto entro quella data) saranno disponibili all’ufficio elettorale. I candidati dovranno presentare minimo 25 firme autenticate di cittadini elettori residenti nel rione. Ogni consulta sarà composta da cinque consiglieri e tra questi verrà scelto il presidente con votazione palese: è richiesta la maggioranza assoluta (tre).

Gli incontri preparatori

Si terranno in queste date, nei luoghi indicati come sede di seggio: 8 febbraio alle 19.30 a Sciarè; 8 febbraio ore 20.30 ad Arnate; giovedì 9 alle 19.30 a Crenna, giovedì 9 alle 20.30 a Cajello; venerdì 10 febbraio alle 21 in centro.