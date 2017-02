Controlli notturni, carabinieri in azione

Foto varie

La Compagnia Carabinieri di Verbania, nel corso dell’ultima settimana, ha aumentato sensibilmente i controlli del territorio nelle ore serali e notturne, impiegando un elevato numero di uomini e mezzi, in divisa ed in borghese. Sono stati attenzionati i luoghi pubblici più frequentati dai giovani, al fine di prevenire e reprimere, il consumo di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche.

I militari della Stazione Carabinieri di Cannobio, hanno segnalato alla Prefettura 4 persone, 3 italiani ed uno straniero, per consumo di sostanze stupefacenti; inoltre nel corso di altri controlli, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio, altri due italiani: classe ’67 e ’56, trovati in possesso di circa 15 grammi di marijuana, 186 semi di “canapa indiana” e strumenti per la pesatura.

In seguito, da indagini di polizia giudiziaria eseguite dai militari del NOR, si è accertato che parte dello stupefacente era stato venduto da un cittadino straniero, classe ’95.

Nei prossimi giorni, i controlli verranno ripetuti con la medesima intensità, in tutto il territorio di competenza.