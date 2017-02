Convegno sull’edilizia con Norbert Lantschner a Ville Ponti

edilizia apertura

Ance Varese, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, il Collegio dei Geometri della Provincia di Varese e il Collegio dei Periti della Provincia di Varese, con il patrocinio del Comune di Varese, di UPEL, di ITS Red, di CNA e Confartigianato ha organizzato presso le Ville Ponti – Salone Andrea – il convegno “Energia ed Edilizia 2017 – Una sfida da vincere insieme”.

Il relatore principale sarà Norbert Lantschner, Presidente della fondazione Climabita. Riconosciuto esperto nel campo delle tematiche ambientali, ha diretto per anni l’ufficio Aria e Rumore della Provincia di Bolzano e fondato il progetto CasaClima per la promozione dell’efficienza energetica e dell’uso di energie rinnovabili in edilizia.

Il tema dell’edilizia è strettamente connesso a quello dell’energia e della sostenibilità del nostro stile di vita. Gli operatori del mercato delle costruzioni non possono non conoscere tutte le implicazioni che questa connessione comporta, anche per posizionare correttamente la propria impresa in un contesto che è già cambiato e che cambierà ancora molto nei prossimi anni.

Saranno presenti:

Norbert Lantschner, Fondatore CasaKlima e Climabita

Juri Franzosi, Direttore ANCE Varese