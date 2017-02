Coperte e piumini per le popolazioni terremotate

228- 011

La Protezione civile di Gazzada Schianno nelle prossime settimane effettuerà una trasferta nelle zone colpite dal terremoto del Centro Italia.

Nell’occasione si è organizzata una raccolta di coperte da donare ai cittadini del Comune di Camerino (Mc), particolarmente colpiti dal sisma e dal rigido inverno.

Le coperte – nuove o usate ma comunque in buono stato e pulite – potranno essere consegnate alla sede della Protezione civile, in via Ferrari (sotto le ex scuole elementari di Schianno) sabato 4 e domenica 5 febbraio e anche nel fine settimana successivo, sabato 11 e domenica 12 febbraio, dalle 9 alle 17.30.

La Protezione civile organizza anche il ritiro a domicilio, chiamando ai numeri 348 4550840 o 349 3520932