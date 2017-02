Corruzione, condannata a sei anni l’ex-comandante Buffardeci

tribunale busto arsizio

L’ex-comandante della Polizia Locale di Casorate Sempione Caterina Buffardeci è stata condannata a 6 anni di reclusione, a 15 mila euro di provvisionale e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici dal Tribunale di Busto Arsizio per il reato di corruzione, assolta invece dal reato di truffa. Insieme a lei è stato condannato a 6 anni anche il titolare della Igea Claudio Ghizzoni.

La sentenza del giudice Maria Greca Zoncu non ammette attenuanti, come richiesto dal pubblico ministero Chiara Monzio Compagnoni che aveva chiesto di non concederle in seguito all’esposto presentato dalla stessa Buffardeci al Csm nei confronti del sostituto procuratore titolare del fascicolo Pasquale Addesso, visto come un tentativo di intralciare le indagini.

La comandante, difesa dall’avvocato Pietro Romano che presenterà appello, era imputata per aver ricevuto somme di danaro da Ghizzoni in cambio dell’assegnazione dell’appalto per gli autovelox nel comune della cintura di Malpensa. Il denaro consegnato da Ghizzoni alla Buffardeci non sarebbe stato quantificato ma ad inchiodare i due ci sarebbero telefonate dal contenuto criptico in cui gli inquirenti avrebbero ricostruito le dazioni. Inviati alla procura gli atti relativi ad una presunta falsa testimonianza da parte dell’ex-assessore casoratese Nicola Del Vecchio.

Il pubblico ufficiale era stato assolto nel 2015 dalle accuse di falso in atto pubblico e truffa per aver gonfiato gli importi delle multe agli automobilisti finiti sotto la mannaia degli autovelox che la stessa Buffardeci posizionava sulle strade del comune.