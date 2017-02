Corso d’informatica in biblioteca

Lonate Pozzolo: i luoghi (inserita in galleria)

La Biblioteca di Lonate Pozzolo, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario “A. Panizzi” di Gallarate, organizza un corso di base di PC/Internet.

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano acquisire le conoscenze fondamentali per l’utilizzo del personal computer, in modo semplice e fortemente orientato alla pratica, per imparare ad usarlo e trasformarlo in uno strumento utile e di facile uso quotidiano. Durante le lezioni, ogni iscritto potrà utilizzare un pc portatile con installato Windows 7 e Microsoft Office fornito dalla biblioteca.

PROGRAMMA:

• Vocabolario essenziale per iniziare ad usare il computer (file, desktop, etc…);

• Impariamo a conoscere il computer (unità input ed output etc…);

• Come accendere e spegnere il computer;

• Iniziare ad usare un elaboratore di testi (Microsoft Office, Word), creazione e gestione file.

• Creare una cartella nella propria memoria di massa e salvare in essa un file con nome;

• Esercitazione word;

• Collegamenti ipertestuali;

• Gestione di file/cartelle da dischi (cd -rom, hard-disk esterni, etc…).

• Uso del cestino;

• Primi approcci con internet;

• Scaricare files da Internet;

• La posta elettronica;

• Installare un software da Internet;

• Ripasso generale e test finale.

Il programma del corso potrà subire modifiche in base alle esigenze degli iscritti.

SEDE E ORARI. Biblioteca Comunale di Lonate Pozzolo

ORARI: Saranno organizzate 2 edizioni del corso, una serale dalle 19,00 alle 21,00, in un giorno della settimana da definire, l’altra al sabato mattina.

Ogni edizione del corso sarà attivata al raggiungimento di un n. minimo di 7 partecipanti.

Posti limitati

Buona disponibilità di parcheggi auto nelle vicinanze della Biblioteca

DURATA E COSTI: 8 incontri, costo comprensivo delle fotocopie € 120,00

PER INFORMAZIONI

Biblioteca Popolare Comunale – via Cavour 21 21015 Lonate Pozzolo – tel. 0331-303620 0331-303620

Biblioteca.comunale@lonatepozzolo.gov.it