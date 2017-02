Creiamo un futuro per le persone con la sindrome di Down: alla Tela aperitivo con Team Down

Dal progetto "Tutto il sapore della legalità" prende vita l'osteria sociale La Tela. Il locale è quello confiscato alla 'ndrangheta nel 2011, noto come pizzeria Re Nove, gestito da prestanome della famiglia Medici. Oggi l'edificio sulla Saronnese è sta

Si chiama “You and I … Tu ed io” la presentazione che Team Down farà mercoledì 22 febbraio (inizio alle 19) a La Tela di Rescaldina.

Ultimo appuntamento dell’iniziativa “Stuzzichiamo con le associazioni” – rassegna promossa dalla Consulta Sociale e dedicata a far conoscere le molteplici realtà di volontariato che operano sul territorio -, vedrà protagonisti i ragazzi con disabilità e i loro numerosi progetti fatti in oltre dieci anni di attività. «Team Down è un’iniziativa “grass roots” a favore delle persone con sindrome di Down e altre disabilità», spiegano Eunice Gordon (presidente della Consulta Sociale) e Lucio Zuliani che, in seguito alla nascita del figlio Zacky con la sindrome di Down, diedero vita a Team Down con l’obiettivo di creare un futuro per le persone con la sindrome di Down.

«In oltre un decennio siamo riusciti a creare un grande team, avviando collaborazioni con il Comune, le cooperative, le associazioni, le famiglie, ma soprattutto le persone che hanno creduto e credono nel progetto», spiegano. Dai primi eventi in piazza fino alla mostra fotografica con le scuole, per arrivare al Club del Filo progetto di autonomia per ragazzi e giovani adulti con disabilità realizzato in collaborazione con l’associazione Il Respiro, Avis, AviSport e Dragon Jujitsu. Nel 2017 Team Down sta rinascendo insieme ad altre famiglia di Legnano, Canegrate, Busto Arsizio, Castellanza e Varese, convinte di potere e dovere fare parte attiva nella creazione di un futuro per i propri figli».

Il 22 febbraio Denise Guarise, Alice Vimercati, Daniele De Grandis, Simone Bello e Zacky Zuliani di Team Down (il Club del Filo) presenteranno i monologhi “Tu ed io”. Parleranno inoltre come “Self Advocates” per rispondere a domande sulla loro vita. Il balletto di Denise Guarise e le ballerine del Centro Danza La Fenice di Cerro Maggiore (direttrice Paola Sozzi) chiuderà la serata. L’aperitivo sarà offerto dalle famiglie di Team Down.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito dalla Cooperativa Arcadia insieme ad altre associazioni del territorio tra cui Team Down. La Tela è diventato ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

cell. 328 6845452

www.osterialatela.it