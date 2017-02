Creva, domenica la processione

preghiera croce rosario messa

La processione di Creva verrà celebrata domenica prossima, 12 febbraio alle 15.

La Polizia Locale ha reso noto il nulla osta per la manifestazione religiosa che avverrà seguendo il seguente tragitto: ritrovo in piazza della Chiesa, Via Moncucco, piazza Tolini, rotonda Ticli, via Turati, via Ronchetto, via Bottacchi, via Creva, piazza Tolini, via Moncucco, piazza della Chiesa.