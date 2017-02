Crisi del Varese, il CdA dopo la partita con l’Oltrepo

Servirà ancora qualche giorno di pazienza, ai tifosi biancorossi, per conoscere quale sarà la strada intrapresa dal Varese Calcio a livello dirigenziale. Il club di piazzale De Gasperi ha comunicato quest’oggi (venerdì 3) in tarda mattinata che il prossimo consiglio di amministrazione sarà convocato nel corso di settimana ventura, quindi dopo la partita di domenica 5 sul campo dell’Oltrepovoghera.

Sarà proprio quel CdA, che si attendeva già in questi giorni, a ratificare un nuovo assetto che si è reso necessario dopo le dimissioni – inattese e burrascose – del presidente uscente Gabriele Ciavarrella. Sul tavolo, in primis, le mosse dei due soci che attualmente compongono la maggioranza: il dg Paolo Basile e soprattutto Aldo Taddeo, l’imprenditore oggetto diretto degli strali di Ciavarrella. Quest’ultimo è stato chiamato, neppure troppo velatamente, ad ottemperare i propri obblighi finanziari, anche perché i giocatori sono in arretrato con i rimborsi.

Leggendo tra le righe il comunicato del Varese Calcio però, sembra che proprio Taddeo e Basile stiano trovando una soluzione alla crisi, visto che si parla di “messa a punto del piano per dotare la squadra della solidità necessaria”. Ora tutti a Voghera, sperando di tornare a mettere i tre punti in carniere, poi spazio al “fuoricampo”.

«Varese Calcio comunica che, in ottemperanza allo statuto, settimana prossima sarà convocato il Cda per ratificare le dimissioni di Ciavarrella, nominare il nuovo presidente, il Consiglio di Amministrazione e stilare l’organigramma societario.

La proprietà, rappresentata dai soci di maggioranza Paolo Basile e Aldo Taddeo, ha messo a punto in questi giorni il piano per dotare il Varese Calcio, già nel breve periodo, della solidità necessaria ad assicurare il presente ed il futuro societario anche negli aspetti aziendali e non solo sportivi.

In seguito al Cda, Varese Calcio incontrerà la stampa per presentare il nuovo organigramma e i piani societari per il futuro.

La società, ove si rendesse necessario, ha già fornito le opportune garanzie alla squadra che si è dimostrata solidale e che continua a lavorare in serenità per raggiungere il traguardo che tutti ci siamo prefissati».