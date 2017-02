Crolla il Verbano, Arconatese in fuga

Le immagini dei dilettanti

Domenica molto interessante nei campionati di Eccellenza e Promozione, con l’Arconatese che vince ancora e allunga, così come non si ferma la marcia della Castellanzese.

ECCELLENZA: L’Arconatese vince 4-2 a Vittuone e stacca il Verbano, sconfitto in casa a sorpresa 4-1 dal Trezzano, e il Pavia, che non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Ardor Lazzate. Ritrova il sorriso il Busto 81 grazie al successo 2-0 all’Arena Civica contro il Brera, mentre cade tra le mura amiche l’Union Cassano, sconfitto 3-1 dall’Accademia Pavese. Un punto per l’Fbc Saronno, frutto dell’1-1 di Fenegrò, mentre vince ancora la Sestese, che bissa il successo nel recupero superando 1-0 il Lomellina. Pareggio senza reti tra Atletico San Giuliano e Calvairate.

CLASSIFICA: Arconatese 48; Pavia 44; Verbano 42; Busto 81 38; Ardor Lazzate 37; Sancolombano 30; Lomellina, Fenegrò 28; Fbc Saronno, Calvairate 27; Union Cassano 26; Accademia Pavese, Trezzano 23; Sestese 21; Brera 18; Vittuone 14; Atletico San Giuliano 13.

PROMOZIONE: La Castellanzese supera 2-0 il Brebbia e prosegue senza intoppi nella corsa solitaria in vetta. Alle spalle dei neroverdi frena il Gavirate pareggiando 1-1 contro la Vergiatese, mentre la Base 96 regola 1-0 la Lentatese. Bella vittoria per l’Uboldese 4-1 sulla Castanese, e tre punti li intasca anche la Besnatese vincendo 3-1 sul Canegrate. Pareggia ancora l’Olimpia, 1-1 contro il Mariano, così come termina senza vincitori la sfida tra Cairate e Morazzone: 0-0 il finale. Non si è disputata Tradate – Solaro.

CLASSIFICA: Castellanzese 55; Gavirate, Base 96 40; Uboldese 37; Mariano 33; Vergiatese, Olimpia 31; Morazzone 25; Besnatese 24; Lentatese 22; Castanese 21; Universal Solaro 20; Brebbia 18; Cairate, Tradate 15; Garbagnate 14.