Curare il “fallimento delle relazioni” richiede preparazione

“Relazione di aiuto. Aiuto alla relazione”. Con questa frase spesso si è parlato del Centro Gulliver, una realtà complessa, che opera sul territorio varesino con molteplici servizi: dalla cura alla prevenzione, dall’attenzione al tempo libero, all’agricoltura… Una realtà che però ha nella cura della relazione il suo filo rosso.

Si dice che il Centro Gulliver è esperto nel “fallimento delle relazioni”. Tutto vero. L’intento è quello di curare la relazione ferita e trasformarla in relazione che può ri-generare e dare vita.

E allora si lavora a tutti i livelli sulla consapevolezza di sè, dei propri vissuti e delle proprie dinamiche relazionali, sul riconoscimento e sulla comunicazione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni, sull’accoglienza delle proprie debolezze e fragilità. Sempre mettendosi in gioco.

Nel quotidiano lavoro ci si rende conto di quanto sia importante, per chi opera in contesti di relazione e di fragilità relazionale, avere quelle competenze necessarie per gestire una richiesta di aiuto in modo adeguato. Ascolto attivo, empatia, comunicazione assertiva, “messaggio io”, giusta distanza emotiva e molto altro ancora…

Ecco allora che nasce “Professione Relazione”, un ciclo di 5 workshop gratuiti, a cadenza mensile, per meglio gestire “la relazione” in modo professionale.

Gli incontri hanno l’obiettivo di offrire a tutte le figure che già lavorano in contesti relazionali ed educativi (Insegnanti, Medici, Avvocati, Infermieri, Ostetriche, Operatori sanitari, Psicologi, Educatori, Assistenti Sociali, Allenatori Sportivi, Responsabili HR aziendali…) alcuni strumenti per aiutare in modo più efficace persone che hanno in atto una relazione segnata da sofferenza.

Ecco il programma degli incontri:

21 febbraio, ore 18.30- 20.30 – Creare relazione

Essere in relazione. Quale relazione? Il nostro focus: la relazione di aiuto

21 marzo, ore 18.30- 20.30 – Io ti parlo se mi sento ascoltato (da te)

Importanza dell’ascolto attivo in una relazione di aiuto

18 aprile, ore 18.30- 20.30 – Riconoscere e accogliere il bisogno

Accogliere con empatia la sofferenza dell’altro per rispondere adeguatamente

16 maggio, ore 18.30- 20.30 – La giusta distanza emotiva ed il giusto equilibrio

Attivare le risorse dell’altro: una risposta personale al cambiamento

06 giugno, ore 18.30- 20.30 – Presentazione Scuola per Consulenti Familiari

Incontro informativo di presentazione della Scuola triennale per Consulenti Familiari (in partenza nell’autunno 2017)

I workshop avranno un’impostazione laboratoriale e saranno condotti da uno psicologo e da un consulente familiare.

E’ necessario iscriversi a: consultorio@gulliver-va.it tel. 334/3926722

Per maggiori informazioni: http://www.centrogulliver.it/professione-relazione/