Da Luino un Tir di fieno per le mucche di Sulmona

Foto varie

Le caciotte di Sulmona sapranno un po’ anche del fieno comprato coi fondi della solidarietà varesina (immagine di repertorio).

Sabato scorso, il 4 febbraio, infatti è andata in scena un’iniziativa di intrattenimento legata alla solidarietà per le popolazioni d’Abruzzo colpite dal terremoto.

Oggi gli organizzatori hanno fatto i conti e la giornata ha fruttato 2.600 euro.

La metà consiste nell’introito delle offerte e degli incassi. I restanti 1.300 euro sono stati devoluti in contante da un anonimo sostenitore.

Foto varie

L’obiettivo dell’iniziativa era quello di raccogliere soldi per sostenere attività agricole delle zone colpite dal sisma.

“Il ricavato – dicono gli organizzatori dell’iniziativa – verrà speso in un bilico di fieno di erba medica e maggengo”.

Il prezioso mangime per gli animali da stalla verrà consegnato a Massimo Antonelli di ex cooperativa italica in Località Castelluccio, Comune di Corfino provincia di Sulmona.

L’INIZIATIVA