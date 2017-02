Da lunedì poliziotti “armati” di spray al peperoncino

Via libera all’impiego dello spray al peperoncino per gli agenti di Polizia. della provincia di varese.

Da lunedì prossimo, 6 febbraio, gli agenti in servizio di controllo del territorio saranno “armati” – a scopo di dissuasione e autodifesa – con uno spray che contiene Oleoresin Capsicum, il principio attivo del peperoncino piccante

Il nuovo strumento sarà in dotazione al personale della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Varese e alle pattuglie in servizio di controllo del Territorio dei Commissariati di Pubblica sicurezza di BustoArsizio e Gallarate.

Lo spray al peperoncino sarà in dotazione di reparto per gli operatori di polizia e consegnato ad ogni inizio turno al capo pattuglia che provvederà a riconsegnarlo al termine del servizio.

Per l’entrata in servizio del nuovo strumento di dissuasione, gli agenti hanno svolto un periodo di addestramento, con una fase di formazione ed informazione sulle caratteristiche, le funzionalità e le tecniche di impiego operativo dello strumento.

Strumento che potrà essere utilizzato dagli agenti durante gli interventi per fronteggiare un’azione violenta, una minaccia o un’azione di resistenza.

“Lo spray utilizzato – spiega una nota della Questura – contiene un modesto quantitativo di principio attivo che non ha impatti duraturi sulla salute della persona colpita; inoltre gli Agenti hanno a disposizione un kit di decontaminazione per neutralizzare gli effetti dello spray in breve tempo”.