Da oggi il Digital Do It Yourself ha il suo “vocabolario”

Un vocabolario raccoglie i vocaboli e i concetti del Digital Do It Yourself (DiDIY) e li rende disponibili a tutti in un ebook in lingua inglese scaricabile dal sito dell’omonimo progetto disponibile seguendo questo link.

Il Vocabolario è uno dei risultati dell’attività di ricerca al quale sta lavorando, dall’inizio del 2015, un team multidisciplinare di sette partner europei, e si pone come complementare al Knowledge Framework, che fornisce il terreno comune, lessicale e concettuale, a supporto appunto delle attività di progetto, riprendendone vocaboli e concetti con l’obiettivo di renderli facilmente consultabili e comprensibili a tutti.

Un obiettivo non facile dal momento che il Digital Do It Yourself è un fenomeno recente, complesso e dinamico, interpretabile in modo più o meno ampio, e quindi difficilmente definibile in modo puntuale unicamente attraverso i vocaboli. Per rispondere a questa complessità nel Vocabulary sono state inserite note esplicative che consentono di ampliare le informazioni fornite nelle definizioni e enfatizzano appunto le molteplici interpretazioni alle quali talvolta si prestano i concetti definiti.

In questo modo si rende disponibile uno strumento semplice e sintetico per facilitare sia la comprensione del fenomeno DiDIY e dei risultati dell’attività di ricerca, tuttora in corso, sia il coinvolgimento di un pubblico sempre più vasto nel progetto stesso.