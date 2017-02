Da Rai1 a Fabio Volo, tutti pazzi per la Web Radio degli anziani

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Giorni concitati per gli anziani di Tradate che nei giorni scorsi sono balzati agli onori della cronaca per aver creato Web Radio Tradate. Si sono organizzati, sono stati sostenuti dal Comune, hanno trovato le soluzioni tecniche grazie ai ragazzi del liceo Curie, e nei giorni scorsi hanno iniziato le trasmissioni, per ora registrate e ben presto anche in diretta. Leggi anche Tradate - Dagli anziani della città nasce “Web Radio Tradate”

L’iniziativa, dopo essere stata presentata a Varesenews, è arrivata anche al Corriere della Sera, mentre lunedì pomeriggio, 6 febbraio, arriveranno in città le telecamere di Rai1 per il programma “La vita in diretta”. Al centro Anziani di Villa Centenari di Abbiate Guazzone sarà trasmessa una diretta con gli anziani protagonisti dell’iniziativa. Intanto, gli organizzatori sono stati contattati anche da Radio Deejay, per il programma di Fabio Volo “Il Volo del mattino”.

La Web Radio di Tradate è possibile ascoltarla qui.

«È una bella iniziativa che ha trovato l’entusiasmo delle persone coinvolte – spiegano i responsabili -. Questo interesse a livello mediatico fa bene al progetto e dimostra come le idee e la collaborazione tra giovani e anziani, possano dare ottimi risultati, anche con poche risorse».