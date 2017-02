Da una settimana l’Olona è tornata a riempirsi di schiuma

E’ tornata, o forse non se n’era mai andata. Ma da una settimana la schiuma è tornata ad essere ampiamente presente lungo il corso dell’Olona, con grossi accumuli bianchi in corrispondenza delle cascatelle.

Quella mostrata da Ivano Ghezzi in queste foto e nel video, ad esempio, è la situazione di venerdì mattina a Fagnano Olona. Una situazione certo non nuova e che ormai è diventata endemica per il fiume che attraversa la valle.

Ma sulla salute dell’Olona, finalmente, sono tornati a riaccendersi i riflettori. Un paio di settimane fa a Legnano è stata approvata la Carta dell’Olona, un documento di 8 punti con il quale gli amministratori locali vogliono assumere importanti impegni per la salvezza del fiume (leggi qui i dettagli). E i primi a chiedere conto di questo rinnovato impegno sono stati gli amministratori di Prealpi Servizi, la società che ha in gestione i depuratori lungo l’Olona. Per rimettere in sesto impianti che hanno parecchie decine di anni servono investimenti da milioni di euro, in gran parte già contenuti e previsti nel Piano d’Ambito elaborato dall’ATO. Proprio per questo Prealpi Servizi chiede di accelerare nell’avvio concreto dell’operatività del gestore unico del servizio idrico in provincia, fatto che potrebbe finalmente sbloccare gli investimenti. E fermare la schiuma.