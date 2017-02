Da Varese allo Human technopole: Cattaneo al Faberlab degli Artigiani

confartigianato imprese varese generiche

«Ci sono strumenti che la Regione deve mettere in campo per favorire nuovi progetti di sviluppo: la legge regionale “Lombardia è ricerca” aiuta proprio ad andare in questa direzione. C’è un mondo artigiano che vive sulla soglia dell’innovazione e l’utilità delle misure che la politica deve saper mettere in campo è nell’aiuto alle pmi a stare sulla frontiera dello sviluppo con tutti gli strumenti che contribuiscono a cambiare il modo di produrre. Il mondo dell’artigianato deve essere pronto a raccogliere questa sfida». Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Raffaele Cattaneo, che ha incontrato questa mattina i vertici di Confartigianato Varese: il presidente di Confartigianato Imprese Varese Davide Galli e il direttore Mauro Colombo. Cattaneo ha inoltre visitato la realtà di FaberLab di Tradate, un hub in cui si incontrano e si connettono imprese, professionisti, designer, studenti, makers e università.

confartigianato imprese varese generiche

Da Confartigianato Varese è arrivata la richiesta che un’esperienza innovativa come quella di FaberLab possa collocarsi in un contesto più ampio e denso di relazioni come quella dello Human Technopole. «Mi sembra un’idea interessante di cui mi farò portavoce», ha detto Cattaneo.

Confartigianato Varese ha chiesto al presidente di essere coinvolto in una serie di incontri sul territorio con piccole medie imprese, visitando già tre imprese entro giugno. «Raccolgo volentieri questo invito: il Consiglio regionale non vuole stare chiuso nel palazzo ma vuole comprendere da vicino le esigenze delle imprese». Il presidente Cattaneo ha aggiunto di voler invitare gli assessori allo Sviluppo Economico Mauro Parolini e all’Università, Ricerca e Open Innovation Luca Del Gobbo a visitare la realtà di Faber Lab.

TUTTE LE NOTIZIE SUL FABERLAB