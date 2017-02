Dal 13 febbraio una settimana di maxi controlli sulle strade

incidente corso XX settembre Busto Arsizio polizia locale

Dal 13 al 19 febbraio l’assessorato alla Sicurezza e il Comando di Polizia locale predisporranno controlli straordinari di polizia stradale con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni legati alla circolazione stradale spesso causa di sinistri stradali.

Tra le infrazioni più ricorrenti che la campagna mira a contrastare vi sono l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida, l’eccessiva velocità e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Le strade interessate ai controlli saranno quelle ad intenso flusso di traffico dove si sono verificati incidenti nell’ultimo triennio. Non mancheranno controlli su ricorrenti situazioni di degrado urbano.

Inoltre, attraverso il sistema OCR che identifica le targhe dei veicoli che transitano in alcune vie d’ingresso alla Città ed è collegato con le banche dati gestite dalle forze di Polizia, verranno effettuati attenti controlli al fine di verificare che i veicoli in circolazione siano coperti dall’assicurazione obbligatoria, abbiano effettuato la revisione periodica e siano in regola in materia di emissioni inquinanti.

Come affermano l’assessore alla Sicurezza Massimo Rogora e il Comandante Claudio Vegetti, «l’attività darà anche un significativo contributo in termini di potenziamento della sicurezza urbana con controlli mirati a contrastare la prostituzione su strada, l’abbandono di rifiuti, le situazioni di degrado degli spazi pubblici, al fine di perseguire una migliore percezione da parte dell’utenza dell’effettiva maggiore e più qualificata presenza di operatori nel territorio».