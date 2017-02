Dal credito cooperativo 480 milioni alle energie rinnovabili

energie rinnovabili

Negli ultimi anni il credito cooperativo ha destinato 480 milioni di euro al finanziamento per la produzione di energia da fonti rinnovabili e alternative. Le Bcc sono quelle che da tempo hanno sviluppato, per la loro particolare vicinanza ai territori, una particolare attenzione alla tutela dell’ambiente. Nel periodo 2006- 2015, grazie all’intesa con Legambiente, le Bcc hanno potuto finanziare a tasso agevolato (con istruttoria tecnica della stessa Legambiente) 5.697 progetti per energie rinnovabili (a favore di famiglie e imprese), per un totale di 268 milioni di euro di investimenti.

Il Credito cooperativo italiano parteciperà alla prossima “Giornata del risparmio energetico” che si terrà il 24 febbraio, sostenuta dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar”.