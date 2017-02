Dalla musica al rugby, è il weekend del Circolo Gagarin

Passato il primo compleanno del Circolo, torniamo a pieno regime. Iniziamo con il segnalarvi una serie di iniziative in partenza da qui a metà febbraio: yoga, un percorso sulle serie televisive, uno sull’identità di genere.

Il weekend in arrivo invece porta un concerto, il rugby 6 Nazioni, il terzo appuntamento Poetry Slam. Lunedì torna anche Domesticity, il gruppo di lettura del Circolo. Andiamo con ordine:

VENERDI’ 10 FEBBRAIO

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30. Vieni a sederti, porta gli amici e rilassati che ne hai di certo bisogno.

SABATO 11 FEBBRAIO – h. 22:00

live ___ ANY OTHER + RAMI

(Gagarin Rugby Club h. 15:00 proiezione ITA-IRL)

Sul palco Any Other, band di Adele Nigro con tantissimo da dire in materia indie rock d’oltreoceano alla sua sempre più ampia cerchia di estimatori. Aprono i Rami con il loro emo che ti entra subito in testa e nel cuore. Escono per To Lose La Track.

Ingresso riservato ai soci ARCI + sottoscrizione 5,00 euro

Sabato il Circolo apre alle 15:00 con Gagarin Rugby Club e la proiezione in diretta di ITALIA-IRLANDA del torneo 6 Nazioni.

DOMENICA 12 FEBBRAIO – h. 21:00

GAGARIN POETRY SLAM #3 – Campionato LIPS

Torna la roboante sfida tra giocolieri di parole, poeti, cantautori, autori autorizzati, narratori, scrittori. Il pubblico sarà la giuria di qualità, e la qualità sarà la poesia. Iscrizioni libere e ancora aperte, 5 concorrenti, massimo tre a minuti a pezzo per ogni round (info@circologagarin.it)

Apriamo alle 20:30, Poetry Slam alle 21:00.

Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI

LUNEDI’ 13 FEBBRAIO – h. 21:00

DOMESTICITY – Letture dalle case d’America

Torna anche Domesticity, il gruppo di lettura del Circolo Gagarin: come in passato, non serve iscriversi nè prenotarsi. Costa zero euro, si viene, si ascolta, si legge. Questa settimana si legge FLANNERY O’CONNOR, fuoriclasse del racconto breve. “Più a lungo guardate un oggetto e più mondo ci vedete dentro.” (Flannery O’Connor)

Inizio ore 21:00. Ingresso gratuito riservato ai soci Arci