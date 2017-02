D’Arcangelo show, Tradate batte i Rosafanti

Rugby: Voghera - Unni 24-14

TRADATE – ROSAFANTI 48-14

Domenica 29 all’Uslenghi di Tradate è andato in scena il derby fra i padroni di casa e i Rosafanti. Era importante testare la condizione dei Muccaleoni che non disputavano partite ufficiali da metà dicembre; mentre i cassanesi, reduci dalla sconfitta interna contro il Verbania, avrebbero voluto riscattarsi proprio in una sfida così prestigiosa ma hanno trovato un’avversaria che ha concesso poco spazio agli ospiti.

Galleria fotografica Rugby: Voghera - Unni 24-14 4 di 22

Il Tradate ha rotto il ghiaccio al 4’ del primo tempo con la meta del tallonatore Mariano D’Arcangelo, poi i gialloblu hanno marcato altre due mete con Fabrizio Frontini e Walther Galvalisi. Al 15’ i padroni di casa si trovavano in vantaggio 19-0. Una decina di minuti dopo, Christian Cutrupi ha portato in meta i Rosafanti che tuttavia non hanno svoltato, infatti al 27’ D’Arcangelo ha segnato la sua seconda meta e così le squadre sono arrivate all’intervallo con il Tradate in vantaggio 24-7.

Nella ripresa punteggio invariato fino al 13’ quando di nuovo D’Arcangelo ha raggiunto una strepitosa tripletta personale. I tradatesi hanno poi siglato altre tre mete: al 19’ con Guglielmo Mascheroni, al 26’ con Federico Cherchi e al 33’ con Giuseppe Bellusci. L’unica meta segnata dai Rosafanti nel secondo tempo era arrivata al 21’ ad opera del classe ’99 Davide Riganti.

Quattro le trasformazioni realizzate dal Tradate, due a testa per Marco Bollini II° e Andrea Zuccolo. Anche il cassanese Antonello Interdonato ha centrato due trasformazioni: 48-14 il risultato finale in favore dei tradatesi che il 4 febbraio andranno a Gallarate per disputare il recupero contro i Cadetti del Malpensa. I Rosafanti giocheranno la prossima gara il 19 febbraio contro il Voghera al Campo sant’Anna di Cassano Magnago.

Tradate: Galvalisi (La Mendola), G. Mascheroni (Vulcano), Bollini I°, Cherchi, Barberio (Giussani), De Vita, Leorato, Riva, E. Mascheroni (c.), Bollini II° (Manenti), Frontini (Zuccolo), Airaghi (Sala), . Bellusci (Zuppati), D’Arcangelo, G. Bellusci. All: Zecchin.

Rosafanti: Riganti, Giaretta (Di Gaetano), Cutrupi (Lamongesse), Brusa, Pandolfi (Tenconi), Interdonato, Olivato (Cavallaro), Paro (Bossi), De Bernardi, Banfi (c.), Santoro (D’Agostino), Milizia (Dal Molin), Arleo, Briatico, Macchi. All: Colombo.

Arbitro: Daniele Tamalio.

VOGHERA – VALCUVIA 24-14

Dopo una lunghissima sosta, gli Unni sono finalmente scesi in campo per disputare la prima gara del girone di ritorno. A Voghera, la squadra allenata da Niall Grossi ha condotto per tutta la partita battendo meritatamente il Valcuvia. I rossoneri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 7 a 0 grazie a una meta di Alessandro Alecci e la relativa trasformazione di Marco Serra. Nel secondo tempo i padroni di casa si sono portati sul 19-0 marcando altre due mete. La prima di Andrea Losio e la seconda (trasformata poi da Serra) di Alecci che ha così raggiunto la doppietta personale. La reazione valcuviana ha prodotto una meta di Giovanvincenzo Di Muro che Alberto Rossi ha trasformato portando gli ospiti a dodici lunghezze. Il Voghera ha poi marcato la quarta meta con capitan Severino Murgia (24-7). L’ultimo acuto della partita è arrivato da Matteo Marinoni che a firmato la seconda meta degli Unni. La trasformazione di Rossi è servita solo a portare le squadre sul 24 a 14 in favore dei padroni di casa.

La prossima partita degli Unni verrà disputata il 12 febbraio a Gallarate contro i Cadetti del Malpensa. Un anticipo originariamente in programma a inizio aprile.

Valcuvia: Badi (Di Muro), Marinoni, Zandarin, Bossi, Scornavacchi, A. Rossi, Gabriele, Magistrali, D. Agostini (Tettamanzi), Tuozzo, Carabelli, Renzi, Alberici, Perdoncin (c.), D’Angelo. All: Lastra e Cattaneo.

Arbitro: Gabriele Trebbi.

Note. Cartellini gialli a Losio e Lumare del Voghera, Bossi e Scornavacchi del Valcuvia.