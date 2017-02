Davide Van De Sfroos in diretta su Varesenews

musica generica

Segnatevi in agenda questo appuntamento: venerdì 3 marzo, alle 11, Davide Van De Sfroos si racconterà in diretta sulla nostra pagina Facebook, intervistato dal direttore di VareseNews Marco Giovannelli.

Un appuntamento per tutti i nostri lettori e i suoi fan dove Davide Van De Sfroos racconterà i suoi ultimi progetti e darà qualche anticipazione sul grande evento in programma per il 9 giugno del 2017 allo Stadio di San Siro.

«Sarà un grande raduno. Saremo lì, tutti insieme per festeggiare questi anni di musica» ci aveva raccontato il cantautore laghèe che in questi anni ha portato la sua musica in dialetto comasco in giro per l’Italia. Dai piccoli festival, agli appuntamenti a teatro fino al festival di Sanremo senza mai perdere l’energia e la voglia di incontrare le note e il pubblico. Venerdì sarà l’occasione di parlare di questi ultimi anni di carriera e del futuro.