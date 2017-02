Defibrillatori nelle scuole dell’infanzia, il Comune investe oltre 3 mila euro

Foto Somma Lombardo generiche

Il Comune di Olgiate Olona ha acquistato altri tre defibrillatori per le Scuole dell’Infanzia del territorio: scuola dell’Infanzia Landriani, Scuola dell’Infanzia S. Teresa e Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Bosco, con un costo complessivo di 3258 euro.

Solitamente, i bambini vengono considerati dalla maggior parte delle persone come vittime poco probabili di arresto cardiaco, sebbene il 3,5% dei deceduti per arresto cardiaco abbia meno di 8 anni. Cardio-proteggere le scuole è un atto di responsabilità nei confronti dei nostri figli e di tutte le persone che ogni giorno si prodigano per la loro educazione e istruzione.

Le scuole necessitano di una rete di sicurezza veloce e accessibile a tutti: purtroppo l’arresto cardiaco improvviso colpisce anche persone in tenera età. In seguito ad arresto cardio-circolatorio, il trattamento deve essere instaurato entro 3-5 minuti: in assenza di una pronta ripresa del ritmo cardiaco, infatti, alla cessazione della circolazione sanguigna consegue inevitabilmente il danno cerebrale.

Nell’ottica dell’intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco, è fondamentale intervenire con un defibrillatore che permette di incrementare le probabilità di sopravvivenza. Per questo motivo il Comune di Olgiate Olona ha acquistato negli ultimi anni 6 defibrillatori semiautomatici che sono stati dati in uso alle scuole elementari, medie, protezione civile e vigili. Alle società sportive operanti sul territorio è poi stata data facoltà di usare i defibrillatori forniti alle scuole, in caso di utilizzo delle palestre dei vari plessi. Oggi si aggiunge l’acquisto di altri tre apparecchi da dare in dotazione alle scuole materne.

Il defibrillatore semiautomatico è semplice da usare perché specificamente pensato per l’utilizzo da parte di personale non sanitario e non medico, ma opportunamente istruito ed abilitato tramite specifici corsi; il Comune di Olgiate Olona ha attivato in passato corsi di formazione BLSD (Basic Life Support-Defibrillation) per il personale autorizzato all’uso delle attrezzature: il prossimo 2 marzo sarà offerto a spese del Comune un corso di re training al personale già formato, così come previsto dalle vigenti normative.

Il sindaco Giovanni Montano ricorda che “la presenza, all’interno delle scuole per l’infanzia, di dispositivi di defibrillazione precoce, assieme a personale adeguatamente formato, riveste un ruolo fondamentale nell’assicurare un intervento pronto nei confronti dell’arresto cardiaco improvviso. Gli stessi genitori, sempre molto attenti alla salute dei propri figli, saranno più inclini ad affidarli ad una scuola dotata di tali dispositivi salvavita.”