Di corsa (e sui social) con Donata Columbro

Facciamo un salto a Roma. Lorenzo ci ha raccontato la sua Azzate e il mondo dei ragazzi di oggi mentre questa settimana, il nostro account Instagram, passa nelle mani di Donata Columbro, giornalista e digital strategist torinese che vive a Roma. Pronti a girare per la capitale?

Ciao e grazie per avermi accolta nel profilo di @Varesenews! Per me è un piacere e un onore, dal momento che adoro la vostra città, scoperta proprio grazie al festival @festivalglocal organizzato da @marcogio59 e da tutta la redazione con cui collaboro ormai dalla prima edizione.

Io mi chiamo Donata Columbro (@dontyna), sono giornalista e digital strategist. Sono ossessionata dai media digitali e da internet come motore di cambiamento sociale. Lavoro per “portare le storie alle persone”: collaboro con Change.org (quelle lettere che tengo in mano sono quelle del logo), scrivo e sono consulente per aziende, organizzazioni e istituzioni che vogliono coinvolgere le comunità attorno a un’idea o a un prodotto. Se non mi trovi online è perché sto correndo per le strade di Roma.

In questa settimana vi racconterò la mia città di adozione (io sono di Torino infatti) e dei suoi angoli nascosti. Spero di mettervi un po’ di curiosirà e farvi venire qualche nuova idea per quando passerete da queste parti prossimamente. a domani!