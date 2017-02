Diario poetico di un’artista: Nicoletta Magnani allo Spazio Lavit

Nicoletta Magnani - Presentazione libro Varese

Sarà il prestigioso Spazio Lavit di via Uberti ad ospitare la prima presentazione varesina di Biannario, il libro di Nicoletta Magnani uscito il dicembre scorso.

L’appuntamento è per domani, venerdì 10 febbraio alle 18.30, per un piacevole incontro tra prosa, poesia e musica guidato dal giornalista Andrea Giacometti che intervisterà l’autrice.

Nicoletta Magnani leggerà alcuni brani del libro, e insieme a Paul Monari – con cui costituisce da diversi anni il gruppo “Angelica Mente” - accompagnerà le letture con brani musicali.

Sono 137 i “piccoli scritti quotidiani” che costituiscono “BIanNARIO”, un libro sospeso tra prosa e poesia, dove pensieri e riflessioni scorrono come “giorni di un calendario, in cui le date reali diventano pretesto per raccontare il perpetuarsi di attese, di una tela tessuta di giorno e disfatta di notte, di minuti che cadono come gocce da un cielo scuro”.

Prose poetiche, brevi frasi che si alternano come “pennellate” impressionistiche, emozioni che disegnano “un mondo femminile fatto di pause d’esistenza”.

Un libro che è un lungo, delicato monologo interiore, un mosaico “di colori e suoni che cadono dal cielo dei giorni con una pioggia di parole, picchiettando sulla vita col rumore di piccole rime. A bagnare e dissetare le pagine di un quasi diario”.

Emiliana di Reggiolo, varesina d’adozione ormai da molti anni, Nicoletta Magnani è un’artista davvero poliedrica.

Laureata in architettura, pittrice, artista multimediale, scrittrice e musicista (flauto traverso e violoncello) è anima e voce di Angelica Mente, che con il doppio album “Inverno rosso – Inverno blu” è stato premiato con la prestigiosa Targa Tenco come Migliore opera prima.

Venerdì 10 febbraio, ore 18.30 Spazio Lavit, via Uberti 42 Varese