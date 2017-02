foto varie di eventi vari

Diecimila euro per le scuole dei territori colpiti dal terremoto.

Li ha stanziati il Comune di Comerio, in accordo con le associazioni del paese che hanno partecipato alle iniziative in favore delle popolazioni terremotate (13 novembre in occasione di Comerio Solidale e 11 dicembre, data dell’evento mercatini natalizi organizzato dalla Pro Loco).

«Le cifre raccolte sono state integrate da un contributo di poco inferiore ai 2.000 euro, stanziato da tutta l’amministrazione comunale di Comerio, con il quale si è raggiunta la cifra di 10.000 euro – spiega Silvio Aimetti, sindaco di Comerio -. L’amministrazione ha avuto modo di confrontarsi con la dirigente scolastica e i ragazzi e del consiglio comunale dei ragazzi con i quali si è deciso di individuare alcuni Istituti Scolastici siti nelle zone terremotate e destinar loro un contributo per la didattica: le scuole devono continuare a funzionare».