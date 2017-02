Dietro le quinte del trailer per il festival Cortisonici

Foto varie

Dal 28 marzo all’1 aprile torna a Varese Cortisonici, il festival dei cortometraggi che quest’anno festeggia la sua quattordicesima edizione.

Un appuntamento che sarà anticipato dall’uscita del trailer ufficiale della manifestazione per realizzare il quale, come ogni anno, il gruppo organizzativo ci ha abituato a piacevoli sorprese.

In questa edizione per realizzarlo hanno chiamato Valerio Vestoso, regista napoletano già premiato in passato per il cortometraggio Tacco 12 nel 2015, affiancato dai varesini Stefano Soru ed Ezio Riboni dello “studio video Pola 34″ e dagli studenti Alice Clerici e Federico Mannato iscritti al 2° anno dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio.

I protagonisti del trailer sono Omar Stellacci, attore e musicista saronnese, che quest’anno ricopre l’improbabile ruolo di Capitan Cortisonici, un supereroe chiamato a salvare la città dalla minaccia rappresentata dal cattivone Lord Brembury impersonato da Dino De Simone.

Tra gli attori presenti anche Andrea Raffo e Salvatore Incandela della Zimaquò teatro. Il nostro supereroe sarà impegnato in uno scontro ambientato in vari luoghi dalla città, dal circolo di Giubiano alle strade di Biumo, dal cineclub Filmstudio90 a Vivirolo.

Il trailer sarà presentato nelle settimane precedenti al festival che, inoltre, vedrà le prime due serate di festival dedicate proprio ai superhero movies.