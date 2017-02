Digital Camp aiuta il tuo business con il digitale

Foto varie

Facebook, Twitter, Google, Instagram, le app per lo smartphone, i siti internet, i blog: se la vostra realtà economica è alla ricerca di nuove risorse umane per sviluppare l’area digitale del vostro business, allora Digital Camp è il progetto che fa per voi.

VUOI DIVENTARE PARTNER?



Digital Camp è l’hub di formazione di Varesenews che forma giovani professionisti nella comunicazione digitale da poter coinvolgere in progettualità all’interno della propria realtà aziendale.

Le sfide della comunicazione digitale oggi investono le aziende e il mondo economico. Per questo occorre avere consapevolezza dei cambiamenti in corso soprattutto sul versante culturale e tecnologico. Su questo si concentra il percorso di formazione Digital Camp.

La sfida del digitale richiede personale dinamico e con una formazione specifica, capace di guardare alla comunicazione ma anche alle conseguenze che investono l’organizzazione del lavoro.

Digital Camp è un percorso che mira a formare quelle figure professionali in grado di dare delle risposte. È un’esperienza nata all’interno della realtà dinamica di Varesenews e che ha già concluso un primo ciclo nel 2016 grazie a partner come l’Unione Industriali della provincia di Varese e Confartigianato Imprese Varese, un’azienda di comunicazione come Hagam, e realtà imprenditoriali di primo piano come Elmec, Tigros, Eolo, Morandi Tour, lo Studio Volpi e la Farmacia comunale di Malnate.

Un percorso qualificato che ha come partner Enaip Varese e che nella prima edizione ha formato dieci giovani che hanno lavorato presso le realtà stesse in progetti di comunicazione.

Digital Camp, forte di questa prima esperienza di successo, vuole organizzare nel corso del 2017 nuovi percorsi di formazione e sta cercando partner aziendali che vogliano condividere questo progetto.

La vostra azienda è in cerca di personale qualificato? Avete già collaboratori fidati e intendete far intraprendere ad alcune risorse un percorso di aggiornamento sui temi della comunicazione digitale? Scoprite maggiori informazioni sul nostro sito ed entrate in contatto con noi scrivendo ad aziende@digitalcamp.eu

Alcuni tra i partner della prima edizione del 2016