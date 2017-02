Diminuiscono i reati in genere, ma non i furti

via padova gallarate apertura

“Valutazione congiunta della situazione dell’ordine pubblico e della sicurezza del comune di Gallarate”: questo l’argomento trattato questa mattina a Varese, nel corso della riunione tecnica convocata dal prefetto Giorgio Zanzi.

Il sindaco Andrea Cassani e l’assessore alla Sicurezza Francesca Caruso hanno illustrato la situazione in città alla presenza anche del questore Attilio Ingrassia, del comandante provinciale dei carabinieri Claudio Cappello e del comandate provincia della guarda di finanza Francesco Vitale.

Nel corso dell’incontro sono stati resi noti alcuni dati riferiti al 2016, a partire da quello dei reati commessi che, raffrontati con quelli dell’anno precedente, sono diminuiti del 9,22 per cento. Nessun aumento e nessun miglioramento, invece, per quanto riguarda i furti che nell’ultimo triennio sono rimasti costanti. Un trend identico a quello su scala provinciale. Scendono invece dell’8 per cento i furti nelle abitazioni.

Il primo cittadino coglie l’occasione per «ringraziare il prefetto e i vertici varesini delle forze dell’ordine per l’attenzione nei confronti della nostra città». Da parte sua l’assessore Caruso, oltre a condividere il ringraziamento, rimarca «l’eccellente collaborazione tra polizia locale, polizia di Stato, carabinieri e Finanza».

Quella di questa mattina in prefettura è stata anche l’occasione per il sindaco e l’assessore di portare all’attenzione del prefetto e di tutti i presenti la situazione di via San Giovanni Bosco.